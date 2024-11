Daniel Majewski cieszy się z sukcesu Trumpa, pisząc, że "mężczyźni znów nie będą mogli zachodzić w ciążę". Internauci krótko: "ODKLEJKA"

Współczuję wszystkim którzy tak rozumieją wybór na prezydenta tej osoby. Chyba w żadnym kraju nikt nie został wsadzony do więzienia za to że twierdził że są tylko dwie płcie (bo jest ich więcej ale to już trzeba by było trochę bardziej myśleć naukowo a nie światopoglądowo). Ciekawe jest to że danielek jest w stanie skoncentrować się na tylko i wyłącznie swoich idiotycznych poglądach czy tam światopoglądach, i nie myśli o tym jak bardzo To zagraża bezpieczeństwu Polski że Trump stał się prezydentem. No ale to jest danielek;)