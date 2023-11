Daniel Majewski WYPROWADZIŁ SIĘ z domu, który kupił z Deynn?! Pokazał zdjęcie z apartamentu w Warszawie (FOTO)

Daniel Majewski wyprowadził się od Deynn i wynajął nowe mieszkanie?

W obliczu pogłosek o kryzysie internauci uważnie śledzą także instagramową aktywność Daniela Majewskiego. Uwagę niektórych zwrócił ostatni wyjazd celebryty do Wrocławia. Trener personalny samotnie udał się na urodziny swojej babci, zaś po powrocie do Warszawy nie dołączył do żony w ich wspólnym domu, lecz zatrzymał się w hotelu. W weekend Majewski zamieścił na InstaStories kilka wpisów, które mogą stanowić kolejne oznaki rzekomego kryzysu w jego związku z Deynn. Internauci zaczęli bowiem spekulować, jakoby celebryta miał wyprowadzić się z domu, który wcześniej dzielił z żoną i wynająć mieszkanie w Warszawie.

W sobotę Majewski opublikował na InstaStories zdjęcie wykonane podczas treningu na siłowni. Nieco później pokazał nagranie, na którym widać, jak podczas jazdy samochodem podśpiewuje utwór "Is there someone else?" The Weeknda. W piosence podmiot dopytuje ukochaną, czy jest jedynym mężczyzną w jej życiu - Daniel wyraźnie zaznaczył jednak, że klip nie ma żadnego ukrytego przesłania. "Uwaga, przekaz nie nawiązuje do real life" - napisał.