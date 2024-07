Daniel Majewski znów psioczy w igrzyska. Pokazał "DOWODY" na antyreligijny charakter wydarzenia. "Mało kto to wyłapał" (FOTO)

Daniel Majewski uderza w igrzyska. Mówi o profanacji

Wczorajsza ceremonia, a właściwie rytuał otwarcia igrzysk satanis ... znaczy olimpijskich, to najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką widziałem od dawna. (...) Czułem zaaferowanie, zniesmaczenie, ból. Było mi po prostu przykro. To jest niebywałe. To się nie powinno wydarzyć. Obrzydliwe. Ja nie wiem, czego jeszcze ludzie potrzebują, żeby otworzyć oczy i zobaczyć, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I w jakim kierunku idzie, jaka jest agenda. Jaki cel. Ach, szkoda gadać. Obrzydliwe. Chrystus jest panem, miłego dnia - grzmiał.

Daniel Majewski przedstawia "dowody" na antyreligijny charakter igrzysk

Puściłem to w tempie x0.75, bo podczas oglądania wydawało mi się, że coś dziwnego słyszę w tym zakończeniu. No i niestety miałem rację, a mało kto to wyłapał - pisze Majewski, dodając: Saaataaan. I gdyby nie kilka innych szyderstw z wiary chrześcijańskiej i Jezusa Chrystusa, to można by śmiało powiedzieć, że to tylko tak brzmi, że to przypadkowe słowo itp., ale no niestety - kwituje.