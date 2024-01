Daniel Martyniuk dał niezły popis na balkonie zakopiańskiego hotelu. Do sieci wyciekło nagranie (WIDEO)

Przyznać trzeba, że gdyby Daniel Martyniuk zaczął wyciągać wnioski z ponurych konsekwencji własnych czynów, wówczas jego życiorys prawdopodobnie nie byłby tak wdzięcznym tematem dla polskich tabloidów. Na to się jednak nie zapowiada. 2024 rok - przynajmniej do tej pory - należy do Martyniuka juniora. Najpierw rozróba w luksusowym zakopiańskim hotelu z okazji sylwestra, chwilę później wizyta na komisariacie, no i w końcu wielkie ogłoszenie planów wydania płyty i nakręcenia teledysku na Malcie. I gdy już nam się wydawało, że na tę chwilę to koniec atrakcji, z pomocą przybyło nagranie, które opublikował "Super Express".