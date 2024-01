Daniel Martyniuk ogłasza nowy plan na życie. Został... PIOSENKARZEM: "Lecimy na Maltę nagrać teledysk. Zrobimy SZUM BUM". Jesteście na to gotowi? (WIDEO)

W sylwestrową noc dziedzic fortuny Martyniuków zaczął wszczynać burdy w luksusowym hotelu Belvedere w Zakopanem. Według informacji jednego z gości placówki, mężczyzna miał być agresywny wobec swojej żony i zaczepiać obce osoby. W efekcie doszło do interwencji policji, a rozjuszony awanturnik trafił do aresztu.

Daniel Martyniuk idzie w ślady ojca. "Na pewno będzie o nas głośno"

Hej, witamy was wszystkich z Nowego Dworu. Oto Daniel Martyniuk - zaczął Kiljan. Jest petarda. Ten człowiek postanowił zacząć karierę i to wokalisty. Dziś nagra pierwszą piosenkę. Poznałem go ze trzy miesiące temu i w życiu nie myślałem, że ma taki kawał wokalu. Mamy plan pokazać muzę, która was zaskoczy. Lecimy na Maltę nagrać pierwszy teledysk, który będzie zapowiedzią całej płyty. Która w 2024 roku będzie już hulać na polskim rynku. Jak się czujesz? - dodał.