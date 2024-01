Ochroniarz hotelu ujawnia kulisy afery z Danielem Martyniukiem: "Czuł się WIELKĄ GWIAZDĄ, groził, że nas zniszczy"

Daniel Martyniuk znów w centrum skandalu. O sylwestrowej awanturze mówią wszyscy

Mama i żona Daniela Martyniuka skomentowały doniesienia o incydencie z jego udziałem

Ochroniarz hotelu ujawnia kulisy afery z udziałem Daniela Martyniuka

Pijani ludzie, których zbytnio poniosła fantazja podczas witania Nowego Roku to w Zakopanem standard. Co roku podobnych interwencji mamy sporo. Zazwyczaj jednak wystarczy do kogoś podejść, poprosić, by się uspokoił i faktycznie tak się dzieje - rozpoczął.

Tym razem było inaczej. Ten pan to się czuł naprawdę wielką gwiazdą. Krzyczał do nas "czy wy wiecie, kim ja jestem?". Absolutnie nie reagował na nasze prośby i ostrzeżenia. Groził, że zniszczy nas i zszarga hotelowi opinię. Uważał, że może zaczepiać innych bez konsekwencji. Strasznie też traktował swoją żonę. Policja chciała go aresztować już przy swojej pierwszej interwencji, ale to obsługa recepcji poprosiła mundurowych, by tego nie robili. Wszyscy liczyli, że on troszkę wytrzeźwieje i się uspokoi. Tak się nie stało. Zaczął szaleć jeszcze mocniej, więc zarówno nas, jak i policję wezwano ponownie. Wówczas nie było już innego wyboru, jak tylko odwieźć go do aresztu - przekazał Onetowi ochroniarz zakopiańskiego hotelu.