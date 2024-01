Szokujące kulisy AWANTURY z udziałem Daniela Martyniuka w Zakopanem. "Wyzywał ją od ku**w. Strasznie płakała"

Daniel Martyniuk zatrzymany. Co działo się w Zakopanem?

Cały czas wyzywał ją od ku**w. Ta dziewczyna strasznie płakała. Prosiła go, by się uspokoił. On darł się jednak we wniebogłosy przed wyjściem. To, jak on traktował tę dziewczynę, to koszmar. Wówczas pierwszy raz interweniowała ochrona, a po chwili policja - przekazał Onetowi gość hotelu.