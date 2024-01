Danuta Martyniuk komentuje zatrzymanie syna: "Obiecywał ojcu, że BĘDZIE GRZECZNY i nie przyniesie mu wstydu"

Ostatnio wszystko wskazywało na to, że Daniel Martyniuk w końcu się ustatkował. Syn "króla disco polo" wziął ślub z miłością swojego życia, a we wspólnych wywiadach z żoną zapewniał, że "nie baluje za pieniądze ojca".

Daniel Martyniuk zrobił burdę w Zakopanem. Zakuto go w kajdanki

Niestety, awanturnicza natura Daniela Martyniuka znów dała o sobie znać. I to w sylwestrową noc. 1 stycznia nad ranem 34-latek zrobił awanturę najpierw Faustynie , a następnie względem obsługi i gości hotelu, w którym zatrzymał się wraz z gwiazdami "Sylwestra z Dwójką". Syn Zenona Martyniuka był na tyle agresywny , że wezwano policję, która zmuszona była zakuć go w kajdanki i wyprowadzić z obiektu.

Danuta Martyniuk reaguje na zatrzymanie syna. Była zaskoczona

Pudelek próbował skontaktować się zarówno z policją, jak i Danielem oraz jego żoną. Jak na ten moment bez skutku. "Super Expressowi" udało się za to dodzwonić do Danuty Martyniuk. Kobieta spędziła sylwestra w Białymstoku, więc zupełnie nie wiedziała, co wydarzyło się na Podhalu. W rozmowie z tabloidem była wyraźnie zaskoczona.