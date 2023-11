Daniel Martyniuk zapewnia, że NIE BALUJE za pieniądze ojca: "Mam swoje"

W rozmowie z Simoną Stolicką Daniel odpowiedział między innymi na pytanie o to, czy irytuje go, że zawsze w mediach opisywany jest w kontekście tego, kim jest jego ojciec.

Na pewno jest to trochę denerwujące, ale myślę, że każdy ma swoich hejterów, ja tego nawet nie czytam. Chodzi im głównie o to, że ja niby baluje i ciągle wyjeżdżam za pieniądze mojego ojca. A tak nie jest. Ja też mam swoje pieniądze, Faustyna ma swoje pieniądze i staramy się żyć za swoje. A w ich głowach to wygląda tak, że to wszystko jest sponsorowane przez mojego ojca, to jest najgorsze.