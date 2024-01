Daniel Martyniuk ukończył nietypowy kierunek studiów. Zenek PĘKAŁ Z DUMY. "Zwiedził już kawał świata"

Ada 21 min. temu zgłoś do moderacji 26 5 Odpowiedz

Jeśli skończył studia i jest nawigatorem, to teraz musi zdawać kolejne egzaminy, żeby dojść do kapitana. Inaczej będzie pływał jako zwykły marynarz - może i po całym świecie, ale praca marynarza to harówka, do której Danielek chyba nie jest przyzwyczajony. W trakcie kariery, będzie musiał przechodzić badania medyczne i testy psychologiczne (ale takie serio, bo praca jest piekielnie odpowiedzialna) - co chyba dla Danielka jest niewykonalne. Tak, że zostaną mu jachty bogatych znajomych Taty Zenka.