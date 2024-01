Daniel Martyniuk ma za sobą liczne zatargi z prawem. Jakiś czas temu odbywał karę PRAC SPOŁECZNYCH, sprzątając cmentarz (ZDJĘCIA)

Daniel Martyniuk był skazany. Przebywał w areszcie, miał zakaz prowadzenia pojazdów i odbywał karę prac społecznych

Nie jest tajemnicą, że pierworodny Zenona i Danuty Martyniuków ma na swoim koncie liczne zatargi z prawem. 34-latek nie tylko wielokrotnie wszczynał publiczne awantury, ale i miał problemy z substancjami psychoaktywnymi. W 2018 roku stracił prawo jazdy, po tym, jak został złapany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Otrzymał wówczas trzyletni zakaz, który w międzyczasie złamał co najmniej pięciokrotnie. Ostatni raz w kwietniu 2020 roku, za co na miesiąc trafił do aresztu. W efekcie kilka miesięcy później sąd skazał go na 100 godzin prac społecznych. Karę odbywał na przełomie 2020 i 2021 roku na jednym z białostockich cmentarzy, co udało się uchwycić paparazzi. Daniel grabił liście i zbierał połamane znicze, w międzyczasie racząc się papierosami i przeglądając smartfona.