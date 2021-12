Wściekły Daniel Martyniuk ZNIEWAŻA SĘDZIĘ po wyroku: "Z pozdrowieniami dla tych, co myślą, że STERUJĄ PRAWEM"

Daniel Martyniuk słynie z imprezowego trybu życia i awanturniczej natury. Krnąbrny syn Zenka Martyniuka ma na koncie liczne zatargi z prawem. Wystarczy wymienić choćby posiadanie narkotyków, ucieczkę z kwarantanny czy znieważenie policjantów. Do tej pory sądy traktowały go dość łagodnie, wymierzając kary w zawieszeniu czy prace społeczne.

Sędzia Marzanna Chojnowska podkreśliła, że wyrok jest "sprawiedliwy i uczciwy" oraz wyraziła nadzieję, że skłoni on skazanego do "przeprowadzenia procesu myślowego".

Z pozdrowieniami dla tych co myślą ze sterują prawem a tak na prawdę są niczym i brakuje im w życiu chłopa wydajac niesprawiedliwy wyrok który prawdopodobnie zostal wydany przez czysta niechęć do drugiego człowieka i zazdrość chęci posiadania. 6 lat to cię twój chłop robił i nie zrobił gdyż stwierdził ze takie barachło nie ma uczuć i nawet nie ma co kontynuować. Won pedałówo co się masz za Boga. Pilnuj swojego życia a nie oceniasz innych chamie - napisał patocelebryta.