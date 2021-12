Daniel Martyniuk UPOKORZONY W SĄDZIE. "Kara musi być na tyle dotkliwa, żeby pan przeprowadził PROCES MYŚLOWY"

Ostatnio w gmachu wymiaru sprawiedliwości 32-latek pojawia się z powodu kilkukrotnego złamania sądowego zakazu kierowania pojazdami, za co skazano go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu, 10 tysięcy złotych grzywny oraz 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kara to sprawiedliwa odpłata za wyrządzone zło. Proporcjonalna do czynu i winy sprawcy - wyjaśniła, przypominając tłumaczenia patocelebryty, że to ze względu na przyzwyczajenie do "wygodnickiego życia" nie mógł przestawić się na jazdę pociągiem: