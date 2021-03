Daniel Martyniuk usłyszał WYROK za znieważenie policjantów

Monika 33 min. temu zgłoś do moderacji 38 1 Odpowiedz

Nie wolno upokarzać innych ludzi w sieci, nigdy tego nie robiłam, ale moim zdaniem ten cały Daniel od małego miał wszystko podane na tacy, widać zreszta ze jego matka na wszystko mu pozwalała, to był błąd bo facet ma już bodajże prawie 30(?) lat, ma jedyna córkę nie zajmuje się nią, zniszczył swoją rodzine, wzial Ślub po roku czasu się rozwiódł, można powiedzieć ze zrobił sobie jaja z Boga. On matkę i ojca wykończy takimi wybrykami. Chłopak robi z siebie totalnego głupka w sieci on nigdy nie dorośnie po prostu tak wyglada bezstresowe wychowanie. Szkoda mi trochę jego ze każdy go w internecie wyśmiewa, gdyby rodzice byli stanowczy jakby chcieli go uratować by wysłali go na przymusowe leczenie od uzależnień, odcięli od kasy itp, przez jego narkotyki ma już dziury w głowie nie myśli racjonalnie. Najbardziej to szkoda tylko tego dziecka.