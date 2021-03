Zenek Martyniuk coraz mocniej WĄTPI w "wewnętrzną przemianę" Daniela? "Ten wyrok to TYKAJĄCA BOMBA"

Daniel Martyniuk od dawna gości na łamach kolorowej prasy za sprawą kolejnych konfliktów z prawem. Niedawno syn Zenka i Danuty po raz kolejny stanął przed sądem, tym razem w sprawie co najmniej pięciokrotnego złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Jak sam twierdził przed rozprawą, wizja ewentualnej odsiadki brzmi dla niego raczej niezbyt zachęcająco.

Choć pozornie wszystko się ułożyło, a Daniel jednak nie trafił do więzienia, to od wizji ewentualnej odsiadki dzieli go już praktycznie jeden mały błąd. Są tego świadomi także rodzice krnąbrnej latorośli, Danuta Martyniuk i jej słynny mąż. Niedawny wyrok, mimo pozornej ulgi, przysporzył im bowiem także wielu zmartwień.