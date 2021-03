Skruszony Daniel Martyniuk UBOLEWA nad własnymi przewinieniami przed kolejną rozprawą: "NIE CHCIAŁBYM TRAFIĆ ZA KRATKI"

Wtorkowego poranka Daniel Martyniuk stanął przed majestatem prawa z powodu kilkukrotnego złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Syn Danuty Martyniuk stracił prawo jazdy w 2018 roku, po tym, jak został złapany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Wtedy właśnie otrzymał trzyletni zakaz, który w międzyczasie złamał co najmniej pięciokrotnie. Ostatni raz zatrzymano go w kwietniu 2020 roku, gdy trafił na miesiąc do aresztu.

Uzgodniliśmy wymiar kary, ale sąd uznał, że trzeba go skorygować. Sąd chce mieć czas na zastanowienie się i ponowną analizę materiału dowodowego i wydać wyrok według własnego uznania, nie trzymając się wniosków stron. My wnosiliśmy o karę ograniczenia wolności z pracami społecznymi, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie na cele społeczne. (...) W tej chwili trudno powiedzieć, jaki będzie wymiar kary, ponieważ byłoby to przedwczesne. Oskarżony żałuje tego, co zrobił i myślę, że sąd powinien to również uwzględnić. (...) Po orzeczeniu Sądu Rejonowego w Augustowie pan Daniel Martyniuk w tym czasie po prostu miał taki okres, kiedy zlekceważył ten zakaz i prowadził swoje porsche i został zatrzymany przez policję. To było kilka razy, ale według kodeksu traktowane to jest jako jeden czyn - dowiadujemy się.