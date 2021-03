Daniel Martyniuk miał grozić policjantce GWAŁTEM: "Mówił, że ma od tego ludzi, że NAS WYKOŃCZĄ"

Zaprowadziliśmy go z kolegą do radiowozu i podjęliśmy decyzję, że zawieziemy go na izbę wytrzeźwień. Tyle że przed samą izbą na ulicy siedziało dwóch mężczyzn. Jeden mówił, że boli go serce i potrzebuje pomocy. Wezwaliśmy karetkę i czekaliśmy na jej przyjazd. Pan Martyniuk bardzo się zdenerwował, że musi siedzieć w radiowozie i wtedy się zaczęło - relacjonowała policjantka podczas rozprawy sądowej.