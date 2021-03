Daniel Martyniuk UJAWNIA SWOJE ZAROBKI przed sądem. Kwota szokuje!

utk 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 16 Odpowiedz

Ja też nie pracuję, nigdy nie pracowałam ale czy w domu to nie jest praca ? Wychowałam dwójkę dzieci, robię zakupy , gotuję, nauka , lekcje, wszystko organizowałam i załatwiałam- remonty , wyjazdy. Dobrze nam się powodzi ale dom to moje królestwo i wszystko zawsze ogarniałam . Gdybym pracowała to byłoby nam trudniej; taki model życia. Teraz już mniej gotuję, nie sprzątam sama, do ogrodu też mam pomoc i więcej czasu na swoją pasję sztukę. To wszystko kwestia wyboru, małżeństwa gdzie żona pracuje też się rozwodzą, nie?