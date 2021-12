TYLKO NA PUDELKU: Daniel Martyniuk ZNOWU awanturował się w sklepie: "Próbował kupić u ekspedientki KOKAINĘ. Groził, że PODERŻNIE JEJ GARDŁO"

Ewelina Gesia... 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Ewelina tylko czeka az Daniel pojdzie do paki, albo jeszcze lepiej sie zacpa, zeby cala fortuna i dorobek zyciowy Zenka przeszedl koniec koncow na nia i jej aktywa ktorego sobie skrupulatnie zaplanowala wypisujac do 30 letniego Daniela ze swojej wioski pod Poznaniem na instagramie i umawiajac sie z nim na randki do hotelu, zamiast sie uczyc do matury. Ona tylko rece zaciera i czeka, az on naprawde przegnie, wtedy wnuczka bedzie jedynym spadkobierca. Kobieta ani wyksztalcenia, ani ambicji, jedyne co to od 19 r z alimenty umie pobierac nie tylko na dziecko, ale tez na siebie. Zlapala dojna krowe i pijawka nie odpusci dopoki go nie wykonczy. A on nie ma latwo, bo cala Polska na niego patrzy i ocenia, chociaz zostal od samego wmanewrowany w cala ta zaplanowana manipulacje Eweliny i jej rodziny, a ten slub z nia byl gwozdziem do jego trumny.