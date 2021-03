Tak Daniel Martyniuk GRABI LIŚCIE NA CMENTARZU: "Już po 15 minutach zrobił sobie PIERWSZĄ przerwę na papierosa"

I znów ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych w życiu Daniela Martyniuka , jedynego syna Zenona Martyniuka i Danuty "pozamykajcie te mordy" Martyniuk . 32-letni synek Martyniuków spędził kilka godzin na sali rozpraw, gdzie wymiar sprawiedliwości po raz kolejny pochylił się nad jego wybrykami. Okazało się, że były one znacznie poważniejsze, niż w mediach twierdzili zatroskani rodzice.

Daniel Martyniuk może poszczycić się grubymi sądowymi aktami - wszak jeszcze za poprzednie przewinienia został skazany na 100 godzin prac społecznych . Początkowo miał je wykonywać w domu pomocy społecznej w Grabówce, gdzie - cóż za zbieg okoliczności - mieszkają jego rodzice. Niestety, pandemia koronawirusa uniemożliwiła obcym osobom wstęp do takich placówek, więc kurator sądowy orzekł, że Daniel może poznać wartość ciężkiej pracy, grabiąc liście na cmentarzu . Jak wynika z relacji Faktu, to chyba nie jest aż tak ciężka praca...

100 godzin prac społecznych rozłożone na 5 miesięcy to zaledwie 20 godzin w miesiącu . Daniel Martyniuk, chyba żeby się nie przemęczać, rozsądnie rozłożył sobie ten obowiązek na kilka dni.

Przychodzi zazwyczaj w soboty, chociaż i w tygodniu też go widziałam - cytuje Fakt osobę pracującą na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

W minioną sobotę w Białymstoku dopisała pogoda: słonko świeciło, więc liście grabiło się wyjątkowo lekko. Zwłaszcza że Daniel Martyniuk został przywieziony i odwieziony na cmentarz przez troskliwego tatę , który zapakował jedynaka do luksusowego mercedesa. Jak opisuje Fakt, Daniel wziął grabie z pomieszczenia gospodarczego, trochę pograbił i zrobił sobie przerwę na papierosa. Pierwszą z wielu , chociaż grabił tylko dwie godziny...

Daniel od razu skierował się do pomieszczenia gospodarczego i wziął grabie. Zaczął grabić plac przy krzyżu w okolicach mogił żołnierskich. Jego praca jednak nie trwała za długo. Już po 15 minutach zrobił sobie pierwszą przerwę na papierosa. Później kolejną na przejrzenie wiadomości w telefonie, i kolejną na rozmowę z kolegami z pracy. Potem kolejny papieros i kolejny. Dwie godziny minęły dosyć szybko na wiosennym słońcu. Już o godzinie 12 bod bramą cmentarza na marnotrawnego syna czekał Zenon Martyniuk i zabrał go do rodzinnego domu w Grabówce, gdzie na Daniela czekała mama z obiadem - czytamy.