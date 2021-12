Prokuratura już zajmuje się WULGARNYMI wpisami Daniela Martyniuka! "Zgromadziliśmy niezbędne dokumenty"

Decyzją wymiaru sprawiedliwości za niemożność powstrzymania się od wsiadania z kółko, syn "króla disco polo" został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu, 10 tysięcy złotych grzywny oraz 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna próbował odwoływać się od wyroku, powołując się na to, że teraz jest "innym człowiekiem" oraz żaląc się na trudności z dojeżdżaniem do pracy i córki , jednak te tłumaczenia nie zdołały przekonać sędzi. Kobieta podtrzymała postanowienia sądu niższej instancji i wyraziła nadzieję, że skłonią one skazanego do "przeprowadzenia procesu myślowego".

Z pozdrowieniami dla tych co myślą ze sterują prawem a tak na prawdę są niczym i brakuje im w życiu chłopa wydajac niesprawiedliwy wyrok który prawdopodobnie zostal wydany przez czysta niechęć do drugiego człowieka i zazdrość chęci posiadania. 6 lat to cię twój chłop robił i nie zrobił gdyż stwierdził ze takie barachło nie ma uczuć i nawet nie ma co kontynuować. Won pedałówo co się masz za Boga. Pilnuj swojego życia a nie oceniasz innych chamie - grzmiał w środę rozwścieczony Martyniuk.