Danone reaguje na aferę z Katarzyną Nosowską i Caroline Derpienski. Jest OFICJALNE stanowisko

Milord 6 min. temu

Nosowska nie wyśmiewa konkretnej osoby, tylko kiczowaty model życia, blichtr. Takie satyry powstają od wieków. Deprinska się podpina, bo liczy, że przybędzie jej prawdziwych obserwatorów na insta. Gdyby wiedziała, że jej to doda chociaż jednego followera, natychmiast by puściła jakąś taśmę w obieg, tak przecież zaczynała karierę Kardashian. Te "pozwy" to takie kłapanie dziobem dla pozoru. Danone też o tym wie.