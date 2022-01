Danuta Holecka DZIĘKUJE na wizji Jurkowi Owsiakowi! Po sieci krąży archiwalne nagranie: "Mój synek korzystał z inkubatora z serduszkiem WOŚP"

...... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Klara Anna Teodora jest zdrowa?? To świetnie, oby zawsze! Ja urodziłam się z początkiem lat osiemdziesiątych. Duże miasto wojewódzkie, w szpitalu 2, słownie: DWA inkubatory i jeden był wolny. Inaczej nie byłoby mnie na świecie... to co Jurek robi od 30 lat, jest nieocenione! Dzięki nim od lat dziewięćdziesiątych w szpitalach pojawił się nowy sprzęt, albo w ogóle sprzęt. Wszystkie noworodki mają badany słuch, zrobiono z tego standard dzięki Orkiestrze. Ci co Owsiaka krytykują, niech Was piekło pochłonie, w które tak wierzycie obok nieba.