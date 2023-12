Danuta Holecka IDZIE DO SĄDU! Szefowa "Wiadomości" TVP ma dość: "Jestem ZASZCZUWANA"

Danuta Holecka żegna się z TVP? Prezenterka została poproszona o komentarz

Mimo pojawiających się coraz częściej rewelacji na temat zakończenia współpracy z TVP, Danuta Holecka do tej pory utrzymywała, że "spokojnie pracuje i nigdzie się nie wybiera" . Media obiegły jednak informacje, że klamka zapadła, a dokumenty o pożegnaniu się szefowej " Wiadomości " z nadawcą publicznym zostały już podpisane. Serwis Świat Gwiazd poprosił prezenterkę o komentarz. Ta jednak nie była skora do wylewnych wyznań.

Danuta Holecka idzie do sądu. Zaskakujące słowa szefowej "Wiadomości"

Dziennikarka wspomnianego serwisu dopytała więc Holecką, czy to prawda, że 12 grudnia po raz ostatni poprowadzi "Wiadomości" . Dziennikarka nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, wspomniała za to o pozwie sądowym.

Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka… Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu - zapowiedziała Danuta Holecka.