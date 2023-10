Danuta Holecka ma DZWONEK do dyscyplinowania męża! Miała dostać go od pierwszej damy. Miło?

sylwia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zrobili infolinię, aby Polacy na siebie donosili. Przecież oni w tym rządzie doskonale wiedzą kto i co na kogo mówi i pisze publicznie. Od tego są praktykanci i ludzie na stażach, aby przeglądać różne inne media. Teraz jedna babcia będzie dzwonić, że jej sąsiadka to to i tamto mówi o TVP. Szczują Polaków na Polaków.