Danuta Holecka ma przejść do TV Republika! Znamy nieoficjalną datę jej debiutu

Taka prawda 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

Cieszę sie ze pani Hlecka przejdzie bo ja tylko teraz ogladam Republike i jeszcze bym..chciala zeby przrszedl do tej telewizji Adamczyk i Miłosz Kleczek to już będę szczęśliwa a TVN nigdy nie zdobędzie telewizji polskiej i nie dorówna jej poziomu bo.o popularności też świadczą dziennikarze a wiem jacy sa w Tvn to sluzslczyki robią to co im Tusk każe i to jest typowo rzadwa stacja tam leci tylko .propaganda zero prawdy