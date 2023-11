Danuta Holecka po kilku latach pracy w TVP została MILIONERKĄ. Kwota, która miesięcznie wpływa na jej konto, jest KOSMICZNA!

Tak, to prawda, zwolniła się - przekazał nieoficjalnie pracownik TVP dla portalu "Plejada".

Danuta uznawana jest za jedną z najsławniejszych "twarzy" TVP oraz prezenterkę przesadnie sympatyzującą z partią Prawa i Sprawiedliwości . Okazuje się, że szefowa "Wiadomości" przez ostatnie kilka lat pracy w Telewizji Polskiej zarobiła co najmniej kilka milionów .

Danuta Holecka przez kilka lat pracy w TVP dorobiła się statusu milionerki

Jak podaje "Plejada", we wrześniu 2020 roku Danuta pod szyldem swojej firmy D.D.H. Studio "V" podpisała umowę wsteczną (obowiązującą od sierpnia) na prowadzenie "Wiadomości" 10-11 razy w miesiącu za... 46 000 zł netto. Owy kontrakt obowiązywał do 31 stycznia 2023 roku. W międzyczasie Holecka zarobiła co najmniej 1 400 000 zł netto, gdyż według ustaleń łączny dochód razem z dodatkami nie mógł przekroczyć kwoty 2 072 550 zł netto.