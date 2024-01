Danuta Holecka mówi o BOJKOCIE TV REPUBLIKA, do którego wzywa "środowisko związane z rządem". "Nie ma ŻADNYCH podstaw merytorycznych"

31 grudnia 2023 roku Jan Pietrzak był gościem TV Republika , gdzie podczas rozmowy z dziennikarką wspomniał o domniemanym zmuszaniu polskich władz przez przedstawiciela Unii Europejskiej do przyjmowania migrantów. Zdaniem publicysty takowe okoliczności wpływają na utratę suwerenności przez Polskę, na rzecz innych krajów. Swoją wypowiedź opatrzył skandaliczną aluzją , która odbiła się szerokim echem i społecznym oburzeniem.

Danuta Holecka żali się na zakończenie współpracy ze szwedzką siecią sklepów

Fala krytyki spadła na Telewizję Republika najpierw po słowach Jana Pietrzaka, później po wypowiedzi Marka Króla. W obu przypadkach władze stacji odcięły się od kontrowersyjnych treści, jednak to nie wystarczyło. Środowisko związane z obecnym rządem usilnie razem wzywa już od kilku dni do bojkotu firm reklamujących się na naszej antenie. I choć nie ma żadnych podstaw merytorycznych, apelu posłuchała IKEA - powiedziała Holecka w programie "Dzisiaj".

W dalszej części został przedstawiony materiał, w którym Piotr Lisiewicz apelował do widzów o zaprzestanie robienia zakupów we wspomnianym sklepie, mówiąc, że został on założony "przez szwedzkiego aktywnego nazistę".