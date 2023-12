Danuta Holecka PRZERYWA MILCZENIE po odejściu z "Wiadomości"! Wiadomo, co zrobiła z GIGANTYCZNĄ odprawą

Trwa exodus pracowników mediów publicznych. Poza szeregowymi "pionkami" w Telewizji Polskiej, z budynków przy placu Powstańców i na Woronicza ewakuują się też największe gwiazdy stacji. Przyszła w końcu i pora na Danutę Holecką , która ostatnie wydanie Wiadomości w swojej dotychczasowej karierze poprowadziła w piątek 8 grudnia. W mediach aż zawrzało na temat liczonej w setkach tysięcy wypłacie, którą Holecka miała otrzymać w ramach zakazu konkurencji. Zakaz obowiązywać miał ponoć przez minimum pół roku, za co Holecka mogła rzekomo liczyć na kwotę rzędu pół miliona złotych. Teraz wiemy już, co zrobiła z tymi pieniędzmi.

Danuta Holecka zabiera głos

Miałam w umowie taki zapis, ale zrezygnowałam z niego sama. Taka jest prawda. Są też tacy, którzy bardzo "troszczą się" o moje rozczarowanie, kiedy nowa władza zatrzyma tę wypłatę. No więc rozczarowania nie będzie - cytują za Holecką Wirtualne Media.

Ile zarabiała Danuta Holecka?

Oczywiście na biednego nie trafiło. Nie musicie się martwić o panią Danusię. Dziennikarka była zatrudniona w TVP na etacie. Miesięcznie otrzymywała brutto kwotę niemal 20 tysięcy złotych. To jednak nie koniec. Holecka miała z Telewizją Polską także umowę B2B, która uwzględniała prowadzenie głównego serwisu informacyjnego. Jak podają Wirtualne Media, od początku 2023 roku Holecka miała wystawiać co miesiąc faktury na 50 tysięcy złotych - i to netto. Kontrakt miał upłynąć w połowie 2025 roku.