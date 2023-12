Danutą Holecką zainteresowały się NIEMIECKIE MEDIA! Nie mogła liczyć na komplementy

Niemieckie media zainteresowały się Danutą Holecką. Co napisano o dziennikarce?

Wygląda na to, że ostatnie zamieszanie wokół zawodowej przyszłości Danuty Holeckiej sprawiło, iż dziennikarką zainteresowały się również zagraniczne media, a dokładniej znany niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung". W czwartek na stronie internetowej wspomnianej gazety ukazał się bowiem artykuł w całości poświęcony niegdysiejszej "twarzy" TVP. Niestety dziennikarka nie mogła raczej liczyć na komplementy ze strony niemieckiej gazety. Już w tytule artykułu Holecką określono mianem "die Propaganda-Frau", co można przetłumaczyć jako "kobieta propagandy". Nazwano ją także "jedną z twarzy prawicowo-populistycznej partii PiS w czasie jej rządów"

Jak opisuje serwis WP Teleshow, niemiecki dziennik w swoim tekście nakreślił kulisy zniknięcia Danuty Holeckiej z Telewizji Polskiej i przytoczył kilka jej działań, które miały mieć charakter propagandowy. Autorka artykułu "Süddeutsche Zeitung" wspomniała na przykład o głośnym wywiadzie Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim, do którego doszło tuż przed tegorocznymi wyborami. Napisano także o pamiętnej rozmowie dziennikarki z Andrzejem Dudą z 2020 roku, w której ta tuż przed wyborami pytała prezydenta m.in. o to, "co zrobić, żeby rzeczywiście to on wygrał".