Danuta Holecka przeszła KOLEJNĄ METAMORFOZĘ! Prezentuje się w coraz to odważniejszych wydaniach... (FOTO)

Holika 15 min. temu zgłoś do moderacji 23 6 Odpowiedz

Kiedyś ją lubiłam. Mam miłe wspomnienia z czasu, kiedy w dzieciństwie oglądałam Stare kino w TVP, Wielką Grę, od przedszkola do opola albo randkę w ciemno. Teraz widzę, co wyprawia się w TVP to aż nie mogę w to uwierzyć.