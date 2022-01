Danuta Holecka zafundowała sobie NOWĄ FRYZURĘ (FOTO)

To, co widzowie mogą zobaczyć w "Wiadomościach", nierzadko odbiega od tego, co prezentują pozostałe staje telewizyjne. Emitowany na antenie TVP program informacyjny kreuje swoją własną rzeczywistość, demonizując nie tylko lewicowych polityków, ale również sprzeciwiających się działaniom rządzących celebrytów.