Danuta Holecka wspierała WOŚP, okazując publicznie wdzięczność Jurkowi Owsiakowi. Pamiętacie? (WIDEO)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w czasie trwania "dobrej zmiany" była konsekwentnie pomijanym tematem przez nadawców publicznych. W skrajnych sytuacjach dochodziło nawet do wymazywania serduszek z logiem akcji charytatywnej Jerzego Owsiaka. Do historii przeszło również ograniczenie informacji na temat zbiórki do... 13 sekund, jako przerywnika między kolejnymi newsami przedstawianymi w "Wiadomościach".