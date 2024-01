Cichopek i Kurzajewski zwyzywani od HIPOKRYTÓW, bo wsparli WOŚP! "Gdzie byliście przez 8 lat?". Sprawdzamy, jak było NAPRAWDĘ

Czas poprzedzający finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powinien być dla Polaków momentem mobilizacji i powodem do ogromnej dumy - i tak na szczęście zazwyczaj jest. Jednak dla części osób ze świecznika w tym roku może być to dość skomplikowany okres. Gwiazdy TVP są na monitorowanym. Wszyscy doskonale wiemy, co poprzednie władze mediów publicznych wyczyniały wokół WOŚP. Każdy z tamtego zespołu, kto zapozuje teraz z serduszkiem, może więc zostać posądzony o hipokryzję, a przecież szkoda by było, że mącić radosną atmosferę towarzyszącą zbiórce. Niestety, padły już pierwsze strzały w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w ogniu (niezasłużonej) krytyki

Internauci wzięli pod lupę przypadek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para niedawno dodała post, w którym poinformowała, że postanowiła oficjalnie wesprzeć szlachetną zbiórkę.

Kochani! Kto z was chciałby w tym roku zagrać razem z WOŚP? My mamy na to świetny sposób, w tym roku wspieramy 32. Finał przez Serduszko NFT! Już teraz możesz przekazać darowiznę, wybierając jedno lub więcej kolorowych serduszek w formie cyfrowych NFT! To innowacyjny sposób otwierający przed tobą zupełnie nowe możliwości pomocy! (...) Nie czekaj, pomóż teraz! - czytamy na profilach Cichopek i Kurzajewskiego.

Internauci nie popisali się wyrozumiałością. W sekcji komentarzy aż zaroiło się od nieprzychylnych wpisów, oskarżających celebrytów o hipokryzję.

Gdzie byliście przez ostatnie lata ? Jakoś nie było was widać, jak TVP było pod rządem Jarosława/ Jak to strach o stanowisko pracy zmienia poglądy/ Nagle wspierają, a gdzie byli przez ostatnie 8 lat?/ To jest hipokryzja. Przez ostatnie 3 lata ani słowem nie wspomnieliście państwo o WOŚP, chociaż jesteście bardzo aktywni w mediach. Nie było serduszek, relacji i licytacji. Wiadomo, każdy symbol związany z WOŚP wiązałby się ze zwolnieniem z TVP. A teraz skąd ta zmiana o 180 stopni? Teraz wręcz trzeba się pokazać, bo znów mogą zwolnić? Na obłudzie i kłamstwie nie buduje się szacunku ani sympatii telewidzów - piszą internauci.

W tym momencie należy jednak dokonać pewnej korekty. Otóż mimo zwyczajów panujących na korytarzach Telewizji Polskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, niemal co roku sygnalizowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wspierają Wielką Orkiestrę. Choćby w roku 2023, gdy sfotografowano ich z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Nie był to jednak wyjątek. W 2016 roku Cichopek wychwalała WOŚP, mówiąc: "To jest genialna impreza". Rok później wspierała finał Orkiestry na jednym z eventów. Podobnie zresztą jak w roku 2018, kiedy to ponownie pojawiła się w studiu WOŚP.

Oczywiście obecne zaangażowanie Kurzopków można uznać za bardziej uwydatnione, ale stwierdzenie, że nie zrobili oni w ostatnich latach nic, żeby wesprzeć WOŚP, byłoby zwyczajnym zakłamaniem.

Koniec końców chodzi też przecież o to, aby fundacja dzięki datkom Polaków była w stanie nieść pomoc jak największej liczbie chorych. Nawet jeśli więc mielibyśmy do czynienia z przypadkiem "nawrócenia" na wsparcie WOŚP, powinien być to jedynie powód do radości. Całe szczęście, że czasy maskowania czerwonych serduszek w mediach publicznych dobiegły już nareszcie końca.

