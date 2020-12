TVP ZAMAZAŁO serduszko WOŚP w swoim materiale? Jerzy Owsiak komentuje

Melon 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Owsiak resortowy syn ma TVN, niech go promują za komercyjną kasę. Cwaniak zrobił sobie z tego sposób na utrzymanie i swojej rodziny. Owsiak to nie jest filantrop, ten człowiek żyje z uzbieranych pieniędzy od ludzi. Ile w tym człowieku jest agresjii i nienawiści do innych którzy go krytykują.