Agnieszka Holland i Jurek Owsiak popierają słowa Janusza Gajosa. "Mały człowiek podzielił nasz kraj na dwie części. TO JEST ZBRODNIA"

Janusz Gajos był jednym z gości Pol’and’Rock Festival. Podczas wydarzenia, które z powodów pandemii w całości przeniosło się do sieci, słynny aktor udzielił głośnego wywiadu. Po tym, jak zapytano go o refleksje dotyczące wyniku wyborów prezydenckich, pozwolił sobie na mocną krytykę obozu rządzącego. Niejako porównał też Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera...

Oczekiwaliśmy i chcieliśmy zmiany. I nie wiemy, dlaczego tak się skończyło. Czy w sposób, jaki zasługujemy, czy może zadziałały jakieś siły, które nam to uniemożliwiły. Coś takiego, czego dokonał, przepraszam za wyrażenie, mały człowiek, jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Ponieważ znamy takie przykłady z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem. To takie dosyć ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo on cię okrada - wyznał Gajos.

Po tym jak słowa aktora wywołały burzę w prawicowych mediach, w obronie Gajosa stanął sam Jurek Owsiak.

Burza wokół słów Janusza Gajosa. "Każdy wie, że tak jest"

Drogi Januszu, chciałbym bardzo podziękować za Twój udział w Akademii Sztuk Przepięknych Pol'and'Rock Festival. W tym roku mieliśmy jedenastu znamienitych gości, a ja zacznę od Ciebie i od słów, które chcę skierować do Ciebie - napisał na Facebooku.

Każde słowo, które wypowiedziałeś na ASP było ważne. Podkreślam, każde. I bardzo dziękuję Tobie jak i wszystkim pozostałym gościom, że znaleźliście czas, aby do nas przyjechać, być z nami i aby w czasach, w których tak łatwo wypowiada się okrutne, głupie i obrzydliwe słowa, móc słuchać kogoś, kto wie, co mówi i robi to z klasą - dodał Owsiak.

Głos w tej sprawie zabrała też Agnieszka Holland. Wybitna reżyserka przyznała, że całkowicie popiera stanowisko Gajosa.

Zgadzam się ze słowami Janusza Gajosa, że PiS okrada Polaków. Korupcyjno-nepotyckie praktyki narastają z dnia na dzień, mieliśmy przykład przy okazji pandemii czy wyborów prezydenckich. Przekroczyło to wszystkie możliwe normy - stwierdziła Holland w rozmowie z Plotkiem.

Obóz rządzący okrada Polaków nie tylko z pieniędzy, ale ogromną rzeszę obywateli, niemal połowę, odziera z poczucia godności, bezpieczeństwa, z polskości - dodała reżyserka.

Zgadzacie się z Januszem Gajosem i popierającymi go osobami?