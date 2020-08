Zaangażowana Paulina Młynarska namawia Polaków do ucieczki z kraju: "Jedźcie tam, gdzie nie sięga władza ZAKŁAMANEGO DZIADA"

O Paulinie Młynarskiej zrobiło się ostatnio głośno przy okazji ogłoszenia wyników ostatnich wyborów prezydenckich. Gwiazda zrugała wówczas Kingę Dudę za to, że córka prezydenta zaapelowała o szacunek do wszystkich Polaków niezależnie od ich wyznania, wyglądu czy tego, kogo kochają , dopiero po zakończonej kampanii, w której niemało było prób demonizowania społeczności LGBT.

Nigdy nie sądziłam, że to napiszę! Przyjaciele, zwłaszcza młodzi LGBTQ+! Każdego dnia myślę o Was. Jeżeli to tylko możliwe, uczcie się języków, aplikujcie do pracy, do szkoły, piszcie do fundacji i innych organizacji pomagających w starcie za granicą i rozważcie wyjazd z Polski. Polska obecnie jest jak toksyczna totalnie dysfunkcjonalna rodzina, zarządzana przez niepoczytalnego, niezrównoważonego dziada, który terroryzuje i napuszcza na siebie jej członków. Wam wyznaczył rolę kozła ofiarnego, życie w traumie, zmarnowanie życia - ostrzega dziennikarka.