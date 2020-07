Manuela Gretkowska zdradza, dokąd planuje UCIEC z Polski: "Podpisujemy za kilka dni umowę sprzedaży domu"

Za miesiąc jedziemy, płyniemy szukać nowego domu na Północy i Południu Europy , łącząc tym niechęć Piotra do letnich upałów i moją do zimowej pluchy. Ku*wizja szydząc, zrobiła "reportaż" szukając na Okęciu elity uciekającej z Polski. Kto, jak kto, ale PiS powinien trzymać się daleko od lotnisk i samolotów. Czyszczę swoje strony z setek trolli pomagających mi się spakować, wypie*dalać itp. Piotr słusznie powiedział: "Wygrała patologia i patologią jest tego nie widzieć" - cytuje swego partnera Gretkowska.

Kolejna emigracja w życiu pisarki spowodowana sytuacją polityczną skłoniła pisarkę do cofnięcia się pamięcią do czasu, kiedy wracała do ojczyzny po zniesieniu komunizmu. Doszła też do smutnych refleksji zainspirowanych długimi latami walki o prawa polskich kobiet.