Danuta Martyniuk wróci do pracy? Zaskakujące słowa żony Zenona Martyniuka

Danuta Martyniuk z każdą kolejną metamorfozą nabiera odwagi, by wyjść z cienia męża i coraz śmielej wkracza na salony, gdzie bryluje na ściankach czy branżowych imprezach. W ostatnim czasie schudła prawie 20 kilogramów, poddała się liftingowi twarzy oraz operacji nosa . Dziś Danuta jest nie tylko żoną znanego męża, Zenona Martyniuka , ale również pełnoprawną celebrytką oraz ambasadorką znanej kliniki medycyny estetycznej.

Jakiś czas temu Danuta Martyniuk wystąpiła jako modelka w pokazie na Dolnym Śląsku. Jednak to nie koniec zaskoczeń. W szczerej rozmowie z Kaliną Ben Sirą, prowadzącą to wyjątkowe wydarzenie, 56-latka zdobyła się na zaskakujące wyznanie, z którego wynika, że żona "króla disco polo" marzy, by również realizować się zawodowo.