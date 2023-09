TOTALNIE ODMIENIONA Danuta Martyniuk robi furorę na pokazie mody! Metamorfoza na plus? (ZDJĘCIA)

vizytek 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Był obraz , ale oblazł. Nihil novi, non odoro. Nie ma co zaklinać rzeczywistości, to se ne vrati.To jak w dowcipie o hrabinie która puściła bąka przy stole, a hrabia chcąc zatuszować faux pas, zaczął szurać krzesłem po podłodze, na co baron siedziący po drugiej stronie stołu odrzekł, żebyś harabio nawet starl to krzesło na proszek, to i tak dżwięku nie dobierzesz.