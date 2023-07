Danuta Martyniuk zapowiada KOLEJNĄ operację plastyczną. "To poważny zabieg"

Danuta Martyniuk nie ukrywa, że lubi o siebie zadbać. Tyczy się to zarówno jej wyglądu, jak i garderoby. Nie jest tajemnicą, że żona króla disco polo ma słabość do luksusowych marek. W wywiadach kilkukrotnie mówiła już, że nie oszczędza, jeśli w grę wchodzi Prada czy Burberry. Zakup drogich torebek traktuje jak lokatę.

Danuta Martyniuk kontynuuje wielką metamorfozę

Żona Zenka szykuje się do kolejnego zabiegu

Wygląda na to, że Danuta Martyniuk nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w temacie metamorfoz. Jak zdradziła w wywiadzie ze "Światem Gwiazd". Już niedługo czeka ją kolejna operacja plastyczna. I to z tych "poważnych".

Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne - mówiła.