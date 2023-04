Danuta Martyniuk ubolewa nad przeszłością Daniela: "Miał przykrości w szkole przez disco polo"

Rozpuszczony 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Znam podobny przypadek w dalszej rodzinie, ciotka miała dwoje dzieci, córka wiecznie w depresji, nie jadła i miała różne myśli, bo jak urodził się młodszy brat to rodzice zafiksowali na jego punkcie. Ciotka gotowała to co lubił synek, obsypywali go zabawkami, bo wujek bogaty i miał dużo pieniędzy, oni dużo imprezowali, on często zmieniał auto na lepsze, robił biznesy różne, trochę się kłócili, ze jego w domu nie ma a ona sama, bo nie pracowała, ale chodziła do kosmetyczek, fryzjerek, na plotki za dnia. On teraz po drugim rozwodzie, bo pierwsza żona z nim nie wytrzymała, dziećmi się nie zajmował bo chciał aby żona skakała nad nim, pił, ćpał, hazard, stoczył się. Druga też nie wytrzymała. Teraz jest z trzecią, ale ona podobna do niego.