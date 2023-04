Danuta Martyniuk przyznaje się do BŁĘDÓW w wychowaniu Daniela?! "Każda matka chce dla dziecka, co najlepsze"

Ewa 34 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

U mnie w domu młodszy, po kilku latach urodzony po mnie brat, był oczkiem w głowie rodziców. W oczy mi mówili, że tylko syn się liczy. Za dużo by opiywać, co wyczyniał, pomijając, że miał do tego ciągoty, ale i aprobatę rodziców. Nawet, jak wszczął od małych lat bójkę, to i tak była to wina tej drugiej strony. Oczywiście, w oczach rodziców. Ze wszystkuego go ysprawiedliwiali i na wszystko pozwalali. Ma dzieci. Zaliczył dwie żony. Dziesiątki bab i dwa razy pozbawienie wolności za traktowanie kobiet. Oczywiście, nie było to żadne bicie. Słów brak, jaką krzywdę zrobiła im głupota rodziców. No bo to syn.