Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk pokazuje SMS-y od synowej: "Nienawidzę go za wszystko, co mi zrobił!" (FOTO)

Marta 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zachowała się okropnie pokazując prywatne wiadomości. Tą kobieta jest tak zaślepiona miłością do syna, że nie widzi rzeczywistości. Złapali go i zabrali prawka, sam przyznał się, że jest alkoholikiem i narkomanem i ona ma czelność pisać do dziewczyny, żeby nie wierzyła co piszą. Pani Danuta pora otworzyć oczy za nim będzie za późno. Oskarżając i wyzywając innych, wcale nie pomaga Pani synowi. Robi Pani z niego inwalidę życiowego. Choćby za te wyzwiska żal mi tej Eweliny. Martyniukom to tylko życzę aby ta dziewczyna nadal milczała... Zacznie mówić to się Pani zdziwi jeszcze co synek potrafi