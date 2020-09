Daniel Martyniuk gorzko o byłej żonie: "Złapała mnie na dziecko. DZIEWCZYNA Z WIOSKI!" (WIDEO)

Ewa K 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jak w tych programach typu " damy i wieśniaczki", w 99% to wieśniaczki pokazują większą klasę niż te pseudo damy. Ludzie ze wsi, to czasem mają większą klasę i ogładę niż ci pseudo miastowi. Szkoda dziecka, przecież ono kiedyś się dowie jak tata zwraca się do mamy, jak ją oczernia i jeszcze gada że złapała go na dziecko. Człowieku trochę umiaru, pomyśl zanim powiesz. Ciesz się że masz zdrowe dziecko, a że z żoną ci nie wyszło trudno... Czasem tak bywa że małżeństwa się rozpadają, ale trzeba zachować klasę dla dobra dziecka robić wszystko by nigdy nie poczuło się odrzucone. Ogarnij się i zacznij myśleć.