Rozczarowany Daniel Martyniuk komentuje WYROK SĄDU, który orzekł ROZWÓD z JEGO WINY: "Tylko KASĘ chciała wyciągnąć ode mnie!" (ZDJĘCIA)

Pani Danuto.. to Pani bezkrytyczne zapatrzenie w syna jest załamujące. Może mama synowej nie mieszała, tylko próbowała otworzyć córce oczy. Robiłabym tak samo. Szkoda życia. Dziewczyna jest młoda. Po co Jej użeranie się z wiecznym Piotrusiem Panem. On nie dorósł do roli męża i ojca. Najgorsze że mamusia Go w tym wspiera i jeszcze myśli że robi dobrze. Najważniejsze - szybko przejrzeć na oczy i szybko zakończyć związek. Dać sobie szansę i dziecku na normalność.