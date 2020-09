"Skruszony" Daniel Martyniuk publikuje przeprosiny dla byłej dziewczyny i jej rodziców: "Przepraszam za dokuczliwe słowa"

Karla 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Dla jego matki to zastępczy mąż. Jej jedyne wszystko. Nie wypuści go "spod spódnicy" nawet kosztem całkowitego zniszczenia go. Straszne, ale prawdziwe. PS Postawa Martyniuka, seniora, skrajnie naganna. Wyczuwa się całkowity brak szacunku do syna, wcześniej, matki.