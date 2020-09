Pobudzony Daniel Martyniuk w PKP "linczuje" następny biznes: "Wstrzykują ludziom BENZYNĘ w usta"

Wbrew nadziejom swych rodziców, Danuty i Zenka Martyniuków , którzy chcieliby, by ich latorośl zaczęła w końcu pływać po morzu, Daniel poprzestaje na razie na "odpływaniu"podczas tyrad, jakimi zalewa swoje konto na Instagramie. Choć matka patocelebryty zapewniała niedawno, że jej syn jest już nawigatorem, a kiedy skończy kursy i "zrobi egzaminy" będzie mógł pływać po oceanach, młody Martyniuk nie kwapi się do nauki.

Daniel Martyniuk znowu śpiewa i obraża Kamila Bednarka "Bob Marley przewraca się w grobie"

Ta dziewczyna przed chwilą usunęła, zajechałem… Bardzo jej się nie spodobało to, to co zrobiłem, bo obraziłem rzekomo nie wiadomo co, a to było 35 minut nagrania, usunęła - tak jak, ot tak - nie wiadomo o co chodzi - podnieca się nieskładnie Martyniuk. - Nie wybaczę tego, nie wybaczę tego nigdy w życiu! - zaklina się Daniel.