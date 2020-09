Życzliwy Rafał Collins podsumowuje medialne popisy Daniela Martyniuka: "Zachowujesz się jak BŁAZEN! Nie zrobiłeś NIC w życiu"

Madra Lala 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Ten Martyniuk jr. to taki przyklad bananowej mlodziezy, ktora dostaje wszystko pod nos i niczego nie ceni. Widzialam dilm Zenek i powiem Wam, ze tak to jest, jak sie chlopak wychowuje bez nelezytej dziecku uwagi ze strony ojca/matki. Zenek od 20 lat gra kazdego dnia po kilka!!!! koncertow. Matka wychowala syna sama, bo ojciec non stop w trasie i po hotelach. Jak zjawial sie w domu, to obsypywal dzieciaka prezentami, a przeciez dziecku potrzebny jest czas, uwaga i chwile, ktore buduja poczucie bezpieczenstwa, zazylosc, poczucie wlasnej wartosci - Daniel tego nie mial! I stad wielka dziura w jego sercu, przeciez to widac, ze on dla samego siebie jest nikim, sam sobie non stop strzela w kolano. Jest pogubiony i to jest ewidentne wolanie o pomoc, a nie o lincz. Tak maja trudne dzieci, ale przeciez ich trudnosc od czegos sie zaczela! To prawda, on jest chlopczykiem nie mezczyzna, ale to rodzice ponosza wine, to oni stworzyli potwora. Tu jest potrzebna natychmiastowa terapia calej rodziny.