TYLKO NA PUDELKU: Daniel Martyniuk boi się rozwodu z orzeczeniem o jego winie? "Opublikowanie rodzinnego zdjęcia to ZAGRANIE POD ROZPRAWĘ"

Matka może dać bezmiar miłości swojej córce, ale wiem z doświadczenia ze wychowanie bez ojca odbija piętno na całym życiu młodego człowieka. Mój ojciec tez był takim krnąbrnym piotrusiem panem, do teraz jest i mimo upływu 25 lat ma żal do mnie, ze się urodziłam, ze byłam, ze zbyt podobna do matki, ze nie chce utrzymywać kontaktów z nim, bo skoro wydoroślałam, to powinnam tez tego chcieć ... znam go lepiej ze zdjęć, niż z osobistych wspomnień a mimo tego ciagle w głowie przewija się scenariusz, jakby to było, gdyby po prostu był.